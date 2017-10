Criança chora e consola burro que foi abandonado após ter pata quebrada

GLOBO.COM

Um burro que teve uma das patas quebradas em um acidente e foi abandonado pelo dono comoveu o coração de uma criança, em Paraíso do Tocantins, região central. O menino sentou no chão e colocou a cabeça do animal no colo. O registro foi feito pela moradora Edna dos Santos, que disse que o garoto chorava comovido com a situação do burro. “Eu conversei com o menino que estava chorando muito.”

Segundo os moradores da região O animal está no setor Pouso Alegre e foi abandondo há mais de uma semana. “A situação é crítica e alguma coisa precisa ser feita para aliviar a dor dele”, disse Edna.

Por conta própria e comovidos com a situação, alguns moradores da cidade fazem o que podem pelo animal. Edna conta que sempre passa no local e coloca comida. “Desde sexta-feira da semana passada vejo ele muito machucado. Ele levanta e fica se arrastando e o dono dele não aparece”.

O animal ferido foi visto por moradores pela primeira vez há cerca de 10 dias andando por lotes baldios. Com o tempo ele perdeu as forças e não consegue mais sair do lugar.

Airton Reinaldo Gama e um amigo, responsável por uma ONG de resgate de animais, também estão incomodados com o caso. Gama disse que já procurou todos os órgãos ambientais, mas não teve resposta. Eles disseram que registraram boletim de ocorrência. “Os órgãos estão virando as costas, mas eles precisam fazer alguma coisa”, conta.

De acordo com os moradores, os acidentes envolvendo animais no local são comuns. A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros não passaram informações sobre o motociclista envolvido no acidente.

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) informou que cuida apenas de animais cadastrados em propriedades rurais. O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), disse que só é responsável pelo resgate de animais silvestres e o burro é um animal doméstico.

Os dois órgãos informaram que casos como este são de responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da prefeitura da cidade.