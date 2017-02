Cras da Vila Cachoeirinha retoma atividades em ritmo de Carnaval

No Cras (Centro de Referência da Assistência Social) da Vila Cachoeirinha aconteceu a reabertura oficial das atividades com muita festa com o “Cras Folia”. O evento na manhã desta segunda-feira (20) reuniu participantes do Centro e profissionais, sendo realizado pela Semas – Secretaria Municipal de Assistência Social-.

O espaço foi decorado com a temática de Carnaval e durante toda a manhã foram realizadas dinâmicas, danças, brincadeiras e um delicioso lanche. De acordo com Nilza Jesus dos Anjos Santana, coordenadora do Cras Cachoeirinha, foi um momento especial de confraternização e integração.

“Foi uma manhã de alegria, com pessoas que são parte desse todo. Além disso houve troca de idéias sobre ações produtivas para o centro”, disse.

No local, atividades físicas com a terceira idade, dinâmicas e rodas de conversas já estão acontecendo. Outras ações como oficinas e cursos de diversas temáticas já estão sendo estruturadas para os próximos dias.

De acordo com a coordenadora, são realizadas ali, uma média de 400 atendimentos mensais e o Centro está aberto a novos cadastros.

A diretora de Proteção Social Básica Maria Conceição Celestino Barbosa cita que eventos tendo em vista marcar a retomada das atividades ocorrem nos nove centros presentes no município, até o mês de março. Ela cita que novas parcerias devem acontecer com o foco de ampliar essas, um dos propósitos da prefeita Délia Razuk.

Divulgação

“São várias comemorações com o retorno nas unidades, cada um com sua agenda e programação. As ações estão voltando a ocorrer e estamos em busca também de outras parcerias como as que já acontecem com universidades para trazer novidades as várias faixas etárias que atendemos”, citou.

Nas unidades o atendimento referente a passagem intermunicipal para os idosos já acontece.

Cada Cras atende famílias de uma média de 30 bairros ao seu entorno com o serviço psicossocial.

Para mais detalhes sobre cadastramento e serviços o telefone é: 3411-7742.