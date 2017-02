Corpo é encontrado dentro de porta-malas de veículo em chamas em Dourados

Da Redação

Osvaldo Duarte

Na manhã desta quinta-feira (16), um corpo foi localizado em um porta-malas de um veículo Ford Fusion que estava sendo queimado em um lixão próximo ao Jardim Guaicurus, em Dourados.

A vítima ainda não foi identificada, mas de acordo com as informações apuradas pela polícia, há possibilidade do corpo encontrado ser de um advogado de Dourados, atuante na área criminal.

O veículo Ford Fusion ficou completamente destruído pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para conter as chamas.

(*Matéria poderá ser atualizada a qualquer momento para acréscimo de informações)