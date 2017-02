Corpo de morador de Ivinhema é encontrado enterrado em fazenda na região de Jateí

Da redação com informações do IviAgora

Na manhã desta quarta-feira (15), um homem de 25 anos que estava desaparecido há cerca de 14 dias foi encontrado na região de Jateí.

De acordo com informações do site IviAgora, a vítima identificada como Fernando Maicon, de 25 anos, residia no município de Ivinhema e estaria no local à trabalho.

As últimas informações recebidas pela família é que a vítima estaria trabalhando em uma fazenda na região de Jateí e aproximadamente há 14 dias saiu do local e não retornou.

Na manhã desta quinta-feira (15), o corpo de Fernando foi encontrado envolvido em uma lona, enterrado em um canavial na fazenda onde o jovem trabalhava. O caso será investigado pela polícia.