Corpo carbonizado será encaminhado para capital para identificação

Após trabalho da perícia em primeiro momento, foi apurado que o corpo encontrado carbonizado nesta quinta-feira (16), pode ser do advogado Valmir Leite Junior que sumira após levar um cliente para ser apresentado no Paraguai.

De acordo com informações do midiamax a perícia chegou a tal conclusão porque Valmir usava aparelho e tinha um espaçamento (mais conhecido como diastema) entre os dentes frontais, características semelhantes à do corpo carbonizado.

A família do advogado foi ouvida, mas ainda deverão ser feitos exames de DNA e raio X para comprovar que o corpo é mesmo de Valmir.

Os restos do corpo carbonizado serão encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal na capital para exames comprobatórios.

Caso se confirme, a OAB irá instalar uma comissão especial para atuar em todos os desdobramentos relacionados ao caso, a fim de apurar rigorosamente os fatos.

Confira na íntegra a nota divulgada pela 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Dourados

Diante da notícia amplamente divulgada nos meios de comunicação sobre a morte de uma pessoa, sendo que o corpo foi encontrado no interior do porta-malas de seu carro, totalmente carbonizado, e que possivelmente se trata de um advogado, o que ainda não foi confirmado pelos órgãos de segurança pública, a 4ª Subseção informa que está acompanhando de perto todos os acontecimentos e, confirmando ser um advogado, nomeará uma comissão especial para atuar em todos os desdobramentos a fim de que os fatos sejam rigorosamente apurados e celeremente esclarecidos.

O Presidente da 4ª Subseção, Fernando Duque Estrada, juntamente com os Presidentes de Comissão, Ewerton Brito e Felipe Azuma, e o Conselheiro Estadual Márcio Fortini, estiveram pessoalmente nesta manhã no local dos fatos e na casa da família do advogado que supostamente seria a vítima, a fim de tomarem conhecimento dos fatos, acompanhar as apurações e colocar a OAB à disposição da família e dos órgãos públicos.

