Corinthians oferece goleiro que nunca jogou para a Chapecoense

José Edgar de Matos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Corinthians ofereceu por empréstimo o goleiro Douglas Friedrich, 28 anos, para ajudar a Chapecoense na reconstrução do elenco para o ano de 2017. Fora dos planos para próxima temporada e ainda sem estrear pelo clube do Parque São Jorge, o jogador deve ser negociado na atual janela para outra equipe.

De acordo com apuração do UOL Esporte, a diretoria da equipe alvinegra entrou em contato com o clube catarinense para apontar o goleiro como um nome a ser cedido pelo Corinthians a fim de reforçar o elenco da Chape.

A sugestão da diretoria corintiana passou por um caso ocorrido neste ano. Rui Costa dos Santos, atual diretor executivo da Chape, era gerente do Grêmio e reforçou o clube gaúcho com Douglas nesta temporada. O jogador, contratado pelo Corinthians no início do ano, passou seis meses no Rio Grande do Sul.

Em contato com a reportagem no final da noite da última quinta-feira, Rui Costa dos Santos negou qualquer negociação da Chapecoense pela contratação do jogador.

Tanto pelo Corinthians quanto pelo Grêmio, Douglas Friedrich não atuou nesta temporada; o jogador sofreu com um problema no joelho em julho e retornou definitivamente ao Parque São Jorge no mês de setembro.

Douglas dificilmente teria espaço no atual elenco comandado por Fábio Carille. Além dos ‘titulares’ Walter e Cássio, o Corinthians conta com os jovens Caíque e Matheus Vidotto.

O elenco da Chape possui apenas Elias, emprestado pelo Juventude, à disposição para a posição de goleiro; Nivaldo se aposentou, enquanto Marcelo Boeck deixou o clube.

Até o momento, a Chapecoense contratou, além do goleiro Elias, o zagueiro Douglas Grolli (ex-Ponte Preta), o lateral Moisés (ex-Grêmio), o meia Dodô (ex-Atlético-MG) e o atacante Rossi (ex-Goiás).