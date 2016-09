Corinthians demite técnico após derrota no clássico para o Palmeiras no Itaquerão

Cristóvão Borges seguramente não deixará saudade no Corinthians. Menos de três meses depois de ser anunciado, o técnico foi demitido neste sábado (17), após derrota no clássico contra o Palmeiras, no Itaquerão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roger Machado, que deixou o Grêmio no meio da semana, surge naturalmente como provável substituto apesar do anúncio da diretoria.

Em entrevista coletiva após o revés na Arena, o presidente Roberto de Andrade disse que o auxiliar Fábio Carrile, que há tempos trabalha no clube, comandará as atividades no CT Joaquim Grava.

“Gostaria de informar a todos que o treinador Cristóvão Borges não trabalha mais conosco. E também queria dizer que o auxiliar Fábio Carrille será o nosso treinador até o final do ano. Seria um espaço muito curto para trazer um treinador agora”, disse o presidente.

Sucessor do supercampeão Tite, Cristóvão não teria mesmo tarefa das mais fáceis. O agora técnico da seleção brasileira é querido entre os corintianos além de ser estar entre os profissionais mais bem preparados do País. Do outro lado, Cristóvão, boa praça, sem dúvida, careceu de títulos para rechear seu currículo.

Ainda na saída de Tite, a diretoria alvinegra deixou escapar que o treinador não era a principal opção. Inicialmente, os nomes de Silvinho, Roger e até Eduardo Baptista estavam na frente do comandante que veio do Atlético-PR.

Cristóvão deixou o Timão após 19 partidas, sendo sete vitórias, cinco empates e sete derrotas. O treinador deixou o estádio sem falar com a imprensa. (R7)