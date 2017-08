Coreia do Norte suspende planos para atacar ilha de Guam

Da Télam

KCNA/DPA/Agência Lusa/direitos reservados

A Coreia do Norte reduziu a tensão com os Estados Unidos ao suspender por tempo indeterminado seus planos de atacar com mísseis a ilha de Guam, no Pacífico, onde os Estados Unidos têm uma base militar. As informações são da agência de notícias Télam.

O líder norte-coreano Kim Jong-un vai avaliar agora “por um período mais longo” o comportamento dos Estados Unidos antes de reagir, informou a agência oficial de notícias KCNA.

“Os Estados Unidos deveriam, inicialmente, tomar a decisão acertada e provar, por seu comportamento, que querem reduzir as tensões e evitar um conflito militar perigoso na península coreana”, disse Kim.

Kim Jong-un afirmou, no entanto, que, caso Washington mantenha “suas ações extremamente perigosos na península coreana”, não hesitará em tomar imediatamente uma decisão “importante”.