COPA DO BRASIL Carille relaciona 23 atletas para encarar o Luverdense

Gazeta Press

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

O técnico Fábio Carille não apresentou grandes surpresas na lista de relacionados do Corinthians para a partida contra o Luverdense, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera. Dentre os nomes escolhidos por ele, quem mais chama a atenção é o meia Guilherme, convocado pela segunda vez consecutiva após quatro jogos de ausência.

O armador, que já reclamou publicamente por não se ver jogando no esquema 4-1-4-1, tenta retomar espaço e mostrar para Carille que pode ser útil nas fases decisivas do Paulista e da Copa do Brasil. Giovanni Augusto, que encara situação parecida, também estará no banco de reservas, ao lado de outros dez atletas determinados pelo comandante.

Dentre os titulares não houve surpresa. Pablo, que chegou a deixar o treino desta quarta, está na lista e formará a dupla de zaga ao lado de Pedro Henrique. O Timão levará a campo Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Maycon e Romero; Jô. No gol, Matheus Vidotto levou a melhor na disputa com Caíque França e ficará entre os suplentes.

Os desfalques ficam por conta dos zagueiros Vilson (artroscopia no joelho esquerdo) e Balbuena (estiramento muscular na coxa direita), os meias Danilo (fratura na fíbula da perna direita) e Marquinhos Gabriel (hérnia inguinal), e o atacante Carlinhos (pubalgia).