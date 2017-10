Copa Assomasul tem disputa de vaga na semifinal neste sábado em Maracaju

A Copa Assomasul de Futebol Amador prossegue neste sábado no Estádio Loucão, em Maracaju, com a disputa da quarta fase que irá apontar os dois primeiros semifinalistas da competição conforme o Campo Grande News.

É a décima quarta edição da Copa Assomasul, aberta no dia 28 de abril, em Maracaju, quando foi inaugurada a nova iluminação do Estádio Loucão. Com 93 jogos e 347 gols assinalados até aqui, a competição apresenta uma média de 3,8 gols por jogo, o que demonstra a boa pontaria dos atacantes na hora da finalização das jogadas.

Marco Antônio, de Campo Grande, com 18 gols marcados até aqui, é o principal artilheiro da competição, seguido por Leonel Tirapele, também de Campo Grande, com 7. Adriano Silva, de Ribas do Rio Pardo, com 6 gols, vem em 3º lugar.

Além de Sidrolândia, Itaquiraí e Dourados, que sediaram por duas vezes, Porto Murtinho, Bandeirantes, Rochedo, Rio Verde de Mato Grosso, Nova Andradina, Taquarussu, Sete Quedas, Paranhos, Bataguassu, Bela Vista, Batayporã e Maracaju também foram sedes das outras etapas da Copa Assomasul.

A outra etapa dessa fase sera disputada no dia 28 em Ribas do Rio Pardo, quando estarão em ação Campo Grande, Antônio João, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e a equipe local na briga por duas vagas na semifinal. As fases semifinal e final vão acontecer em apenas uma cidade, ainda não definida, com jogos no sábado e no domingo. A data também não foi fixada pela organização.

Confira os confrontos deste sábado:

1º jogo – Juti x Porto Murtinho

2º jogo – Itaquiraí x Bela Vista

3º jogo – Maracaju x Perdedor do jogo 1

4º jogo – Vencedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2

5º jogo – Vencedor do jogo 2 x Maracaju