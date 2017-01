Coordenadores regionais de educação assumem postos em 12 cidades de MS

Leca

Os doze coordenadores regionais de Educação em Mato Grosso do Sul, designados no Diário Oficial da última sexta-feira (dia 20), estiveram reunidos nesta tarde com a governadora em exercício, Rose Modesto, e com a secretária de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta. O encontro aconteceu na Governadoria e foi a primeira reunião entre os recém-designados para as regionais.

O modelo de descentralização da gestão da educação está, a partir de agora, implantado nos seguintes municípios: Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e duas coordenadorias na Capital: Metropolitana (que atinge as cidades do entorno) e Campo Grande que responde pelas escolas apenas da cidade.

“Este é o fruto do nosso trabalho de dois anos. Temos percorrido as cidades do estado para que essas coordenadorias fossem uma realidade hoje. Com gestão local, a educação se tornará mais eficiente. Os coordenadores estão próximos das demandas e serão nossos representantes diretos na solução de problemas e proposição de sugestões”, descreveu a governadora em exercício. Já a secretária de Educação apontou que essa é uma forma inovadora de gestão. “Nós temos a partir de agora uma aproximação maior com as regionais. Vamos colher bons frutos, temos certeza”, descreveu.

Caminho mais curto

Entre os coordenadores regionais, Nei Elias de Oliveira, que responde pela gestão de Dourados, destacou que ao descentralizar a coordenação e promover autonomia para as regionais, o Estado avança pois “os professores e diretores querem ver suas demandas atendidas ou discutidas, pelo menos. Agora, o caminho ficou mais curto”, resumiu. As regionais já estão em funcionamento em sedes nas cidades citadas.