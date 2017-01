Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira

São esperadas chuvas de curta duração em todas as regiões do Estado nessa segunda-feira (30). O dia será com variação de nebulosidade dando condição para pancadas de chuvas localizadas que poderão estar acompanhadas de rajadas de vento e raios a qualquer hora do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico de ocorrência de tempestades nas sudoeste e sul do Estado. O aviso tem início hoje às 9h (horário de Brasília) com término hoje às 20h59 (horário de Brasília). Pode ocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de quedas de galhos de árvore, leves alagamentos e pequenos estragos. A velocidade dos ventos pode chegar em torno de 40 a 60 km/h durante o evento.

INMET

Em Dourados, a mínima prevista para essa segunda-feira é de 18°C e máxima de 28°C. Haverá chuvas fortes em pontos isolados da cidade.

Bárbara Ballestero – Diário MS