Confira o que abre e fecha neste feriado no Governo de MS

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul informa que devido ao ponto facultativo de Carnaval, que foi instituído pelo Decreto “E” nº 15 assinado pelo governador Reinaldo Azambuja. os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual terão horários e datas especiais.

Hemosul

O serviço de coleta de sangue de Campo Grande terá atendimento nos dias: sexta-feira (24) das 7h às 17h; sábado (25) das 7h às 12h; domingo (26) sem expediente; segunda-feira (27) das 7h ao 12h; terça-feira (28) sem expediente; e quarta-feira (1º) das 13h às 17h.

Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba os pontos de coleta reabrem na quinta-feira (2) das 7h ao meio-dia.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que não haverá atendimento ao público na próxima segunda (27) e terça-feira (28), devido ao feriado prolongado. No dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, algumas agências do órgão funcionarão em horário diferenciado: Agência Suzana Lopes Sgobbi – Shopping Campo Grande: 13h às 22h; Geraldo Garcia – Pátio Central: 13h às 18h; Sindicato dos Despachantes: 13h às 18h; Sindicato dos CFCs: não terá atendimento; Sede – MS 080, km 10, saída para Rochedo: não terá atendimento; Interior: não terá atendimento. O atendimento ao público volta ao normal na quinta-feira (02).

Atendimento Fácil

O atendimento nas unidades Guaicurus, Aero Rancho e General Osório: Segunda-feira (27) – Fechado;Terça-feira (28) – Fechado; Quarta-feira (1) – Aberto das 13h às 16h; Quinta-feira (2) – Atendimento normal das 8h às 16h.

No Fácil Bosque dos Ipês: Segunda-feira (27) – Fechado; Terça-feira (28) – Fechado; Quarta-feira (1) – Aberto das 12h às 22h.; Quinta-feira (2) – Atendimento normal das 10h às 22h.

Agenfa

A Agencia Fazendária de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) www.sefaz.ms.gov.br . O atendimento volta ao normal as 13h na quarta-feira (1).

Texto: Lívia Miranda – Subcom