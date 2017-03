Confecção de camisetas e uniformes ajuda a manter a instituição Ceia

Divulgação

A confecção de uniformes empresariais e escolares do Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto) é uma grande aliada na arrecadação mensal da instituição que tem como objetivo estimular o aprendizado e o crescimento pessoal de crianças e adolescentes. Empresas e grupos que fazem camisetas personalizadas no Ceia ajudam a reconstruir a vida de 245 crianças e adolescentes atendidos no Jardim Cuiabazinho.

O desejo do presidente Francisco Chamorro, o Kinho, era que a confecção gerasse renda para manter 100% da instituição, porém, atualmente, somente um quarto do necessário vem da confecção. Além das camisetas, o Ceia também vende panos de prato com bordados exclusivos. “Em sala de aula, a gente passa uma faixa em branco para as crianças fazerem vagonite e ponto cruz. Depois o material é encaminhado à confecção para o acabamento e, em seguida, os panos de prato são destinados à venda”, explica a coordenadora Simone Brasil. Outros itens, como lençol e toalha, são produzidos sob encomenda e para feiras de artesanato.

A obra filantrópica funciona desde 1994 e oferece atendimento de quatro horas no contra turno escolar, de segunda a sexta-feira, com reforço nos estudos e oficinas variadas. “A gente recebe muitas crianças fechadas, que não conversam ou que são agressivas. Então a gente percebe melhora no comportamento com colegas e professores”, afirma Simone. Além do comportamento, a coordenadora lembra que o resultado escolar aumenta. O contato direto com os diretores das escolas da região permite o diálogo e a avaliação constante do processo. “A gente chega a receber criança de 3ª e 4ª série que não consegue formar frase e ler, mas através dos projetos de música e de teatro a gente consegue incentivar e, assim, eles pegam o gosto pela leitura e se desenvolvem muito mais rápido”, lembra a coordenadora.

Além da confecção de uniformes, a iniciativa “Amigos do Ceia”, o bazar da instituição, o voluntariado e as doações via depósito bancário ou por via de destinação judicial são outras formas de contribuir para o trabalho do Ceia. O Centro fica aberto de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h e está localizado na rua Cornélia Cerzósimo de Souza, 935. Para mais informações sobre a confecção, o telefone de contato é 3422-2642.