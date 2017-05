Cone Produtos Agropecuários comemora vendas

Divulgação

Apenas três dias após a abertura oficial da 53ª Expoagro, empresários que investiram na área expositora do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho já comemoram o sucesso nas vendas e nos contatos com futuros clientes. É o caso do empresário Humberto Abid Mercante, da Cone Produtos Agropecuários, que há 10 anos participa do evento mas diz estar surpreso com os bons negócios que já foram fechados nos dois primeiros dias de Feira. “Apesar de o momento econômico não ser o melhor, o que tivemos de efetivação de negócios e possibilidade de fechamento já superou o resultado obtido no ano passado”, comemora.

Além dos produtos tradicionalmente oferecidos ao cliente – como ração animal, fertilizantes, sementes de pastagem e sêmen bovino -, o principal atrativo da empresa na Expoagro tem sido dois lançamentos nacionais na área de plantio de sementes e manejo do gado. Além da inovação, outro atrativo para os clientes, na opinião do empresário, é a persistência da marca ao longo dos anos, sempre presente na Expoagro. “Mesmo em tempos difíceis, continuamos acreditando no mercado de Dourados. Somos daqui e trabalhamos para o mercado daqui. Isto passa credibilidade para nosso cliente”, acrescenta, ao comentar a organização da 53ª Expoagro e o suporte oferecido ao expositor. “O que vemos aqui são características de uma boa feira. Estamos otimistas porque os resultados tem sido fantásticos desde o início.”

INOVAÇÃO

Um dos equipamentos inovadores apresentados pela Cone Produtos Agropecuários é o tronco de contenção totalflex Beckhauser, utilizado no manejo de bovinos para procedimentos como inseminação artificial, identificação, marcação e aplicação de medicamentos. Entre as novidades do equipamento estão a possibilidade de acoplar balança para pesagem e outras ferramentas.

Segundo Humberto Mercante, este é o primeiro tronco presente no mercado nacional com apelo de sustentabilidade — já que utiliza polipropileno em sua composição, garantindo resistência e alta durabilidade, além do custo mais baixo. Durante a Expoagro, este equipamento pode ser obtido com economia de até R$ 2 mil por peça.

Outro equipamento oferecido no estande é a VDTEC Multi, utilizada para a implantação e plantio de sementes de pastagem. O equipamento é elétrico, com painel digital e permite o lançamento de sementes independente da parte mecânica do trator, além da semeadura e incorporação na mesma operação — garantindo uma economia de R$ 40 a R$ 50 por hectare. Toda a regulagem pode ser feita por aplicativo, além de um dispositivo de controle que desliga o equipamento nas manobras. Para este lançamento, a empresa oferece desconto de R$ 1.500 para os negócios fechados durante a 53ª Expoagro. A Cone Produtos Agropecuários está com estande na feira até domingo (21). Informações pelo telefone (67) 3423-0400/ 98121-2961.