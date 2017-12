Uma noitada no melhor estilo baiano. Assim foi a festa de entrega do condomínio Porto Seguro, outro empreendimento feito em parceria entre Corpal, Protenge e Vectra. O Buffet Laudir Festas assinou o cardápio e a animação ficou por conta do Dj Danilo Bachega. As fotos, feitas para o Diário MS, são de Aparecido Frota.