Concurso de Prefeitura de Bandeirantes com 47 vagas vai até dia 29

Encerram no dia 29 de dezembro inscrições de concurso público da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande, com 47 vagas. Os salários oferecidos variam de R$788 a R$ 2,9 mil.

As vagas oferecidas são para analista de controle interno (1), enfermeiro (2), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), nutricionista (1), psicólogo (2), professor regente de artes (2), odontólogo (1), assistente de administração (5), atendente infantil (5), fiscal de inspeção e vigilância sanitária (1), técnico em enfermagem (2), técnico em raio x (1), pai/mãe social (2), agente de combate a endemias (1), auxiliar de odontologia (1), inspetor de alunos (2), pedreiro (1), mecânico especializado (1), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviço gerais (3), cozinheiro/merendeira (4), operador de máquinas (4) e tratorista.

As inscrições devem ser feitas pela internet no site www.fapec.org. O candidato deve fazer o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário. A primeira etapa de provas está prevista para o dia 29 de janeiro do ano que vem. (Veja o edital)

Campo Grande News