Concluída licitação para restauração de rodovias em quatro municípios e ruas de Juti

Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quinta-feira (12) resultados de quatro processos licitatórios para restauração de trechos das rodovias MS-423, MS-228 e MS-214, em quatro municípios, e de diversas ruas de Juti. Os detalhes estão descritos nas páginas 30 e 31 do Diário Oficial do Estado de hoje. Clique aqui para conferir.

O primeiro processo revela que a empresa Poli Construções e Terraplanagem foi a vencedora do processo que vai restaurar com revestimento primário e drenagem 33,8 quilômetros da MS-423, no trecho entre a BR-163 (Serra da Alegria) e o KM 76,800 da estadual, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, pelo valor de R$ 3,4 milhões.

A empresa Usimix foi a vencedora do segundo processo de licitação, para restaurar com revestimento primário e drenagem 18,8 quilômetros da MS-228, trecho entre a MS-427 (Fazenda Imaculada) e o KM 77 da rodovia, nos municípios de Aquidauana e Corumbá. O valor do processo é de R$ 3 milhões.

O terceiro processo licitatório, para restaurar com revestimento primário 22 quilômetros da MS-214, entre a BR-163 e o KM 70, em Coxim, foi vencido pela empresa Sete Engenharia Eireli. O valor divulgado no processo foi de R$ 2,5 milhões.

Último aviso de resultado de licitação divulgado pela Agesul foi o processo para restaurar o asfalto de diversas ruas na área urbana de Juti. A empresa vencedora foi a Construtora Roncone Eireli, com valor total de R$ 489,7 mil.

