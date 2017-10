Comunidade Bahá´í de MS comemora bicentenário

A Comunidade Bahá´í ao redor do mundo comemora este ano o bicentenário do nascimento de Bahá’u’lláh. As celebrações vêm ocorrendo ao longo do ano com a participação massiva de autoridades e convidados. Na Câmara Federal, em Brasília, sessão solene marcada para o dia 29 de novembro, às 9h, prestará homenagem pelo bicentenário do autor da Revelação Bahá´í

Em Campo Grande, o evento do bicentenário será neste dia 21 de outubro, próximo sábado, no Centro Comunitário do Bairro Universitário, à Rua Elesbão Murtinho, 645, a partir das 19h.

Em Dourados, haverá três solenidades, durante este final de semana. Aberto aos convidados, o evento desta sexta-feira (20) acontece a partir das 19h30, na rua Iguassu, 1105, Jardim Girassol, residência do professor Vito Comar. Mais duas festas acontecem: sábado, no BNH 2º Plano, e domingo, no Jardim Novo Horizonte. As comemorações não param por ai. Na próxima semana, quarta-feira (25) e sábado (28), tem a exibição do filme sobre a vida e obra de Bahá´u´lláh, às 19h30, também na Rua Iguassu,1105.

SERVIÇO

Mais informações sobre a Fé Bahá´i e o Bicentenário podem ser conferidas no site: www.bahaullah.org.br e www.bahai.org.br

Em Campo Grande: (67) 981064230 (Jader Rodrigues)

Em Dourados: (67) 99860.2245 (Vito Comar).