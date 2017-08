“Como se Alimentar no Trabalho” é tema de palestra no Despertar da Aced

“Como se alimentar no trabalho de forma prática e saudável” é tema de palestra com a nutricionista Bruna Reginatto Carvalho, no programa Despertar para o Trabalho da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), neste mês de agosto. O encontro começa às 7h desta quarta-feira (16) no auditório da associação, e encerra às 8h com café da manhã.

Bruna é nutricionista clínica e mestranda em ciências da saúde pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Ela é ainda pós-graduanda em nutrição clínica funcional pelo IVP (Instituto Valeria Paschoal) e atende em consultório na Clínica de Medicina Funcional Dra. Claudia Rodrigues.

O tema abordado por ela foi escolhido pelos participantes do programa, que contribuíram com sugestões de assuntos através de enquete. A nutricionista vai colaborar com dicas práticas que podem ser adotadas no dia a dia, para que nas rotinas intensas das empresas o colaborador consiga se alimentar de forma saudável, sem prejudicar a produtividade.

A entrada na palestra é gratuita. O Despertar para o Trabalho é um programa da Aced que visa à capacitação de trabalhadores da indústria, comércio e prestadores de serviço do município e oferece palestras mensais, sempre com temas motivacionais voltados aos colaboradores. Empresários, gestores e líderes de equipe também podem participar em busca de melhoria no ambiente de trabalho e melhores resultados para as empresas.

Os colaboradores das empresas associadas à Aced ainda concorrem ao Prêmio Assiduidade, destinado àqueles com maior índice de frequência nas dez palestras ao longo do ano. Será entregue R$ 1 mil a cada um dos três participantes mais assíduos. Além disso, as empresas que enviarem trabalhadores recebem o reconhecimento através do Prêmio Aced de incentivo à qualificação.

