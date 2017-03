Comissão de deputados acompanhará as obras de duplicação da BR-163

RODOVIAS| Comissão reivindicada por João Grandão deve acompanhar obras em trecho de Nova Alvorada do Sul

Atendendo uma reivindicação do deputado João Grandão, uma Comissão Temporária foi formada para que os deputados estaduais acompanhem oficialmente a execução das obras de duplicação da Rodovia BR-163, em Mato Grosso do Sul.

“Em janeiro, nos reunimos com empresários locais e representantes do Executivo e do Legislativo de Nova Alvorada afim de conhecer de perto os principais pontos do projeto de duplicação da BR-163”, lembrou Grandão.

Alguns dias após o encontro, todos se reuniram na Assembleia Legislativa em encontro que contou também com as presenças de alguns deputados, do Ministério Público, de representantes da concessionária responsável pela obra e da agência nacional de transportes terrestres. Um dos encaminhamentos dessa reunião foi a realização de uma audiência pública para aprofundar o assunto, o que aconteceu no dia 17 de fevereiro na Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul.

”O prefeito, vereadores e empresários puderam apresentar um projeto de duplicação alternativo à concessionária, pois o projeto de duplicação prevê um único viaduto no município e transforma algumas vias tradicionais de mão dupla em mão única, o que isola os moradores da margem esquerda daqueles da parte direita do município, altera toda a logística da região e rotina dos cidadãos e prejudica o movimento dos comércios”, explicou Grandão.

“O desenvolvimento não pode estar acima das pessoas. Fico feliz com a criação dessa comissão de parlamentares, assim teremos maior respaldo legal para que possamos buscar um consenso entre as partes não só de Nova Alvorada do Sul, mas de todos os municípios que porventura se sintam prejudicados pelo projeto de duplicação da BR-163, que atravessa todo o nosso Estado”.