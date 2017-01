Comercial vence Novo por 2 a 1 na abertura do Campeonato Estadual

Da Redação

Com Campo Grande News

Marcos Ermínio/CGRNews

O Comercial de Campo Grande venceu por 2 a 1 o Novo FC, ontem à tarde, na abertura da 39ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. O jogo marcou também a reabertura do estádio Morenão, que voltou a receber torcedores após três anos interditado por falta de laudos de segurança.

Os gols do time comercialino foram marcados por Rodrigo Ost, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Roger, aos 42. Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, Jefferson descontou para o Novo.

Segundo divulgado, estavam presentes 2.483 pessoas, sendo 2.138 pagantes e 345 não pagantes. A renda da partida alcançou R$ 21.360,00.

A torcida Colorada lotou as arquibancadas e cadeiras vermelhas do estádio e metade do setor azul. Os torcedores do Novo ocuparam o setor amarelo, porém, com menos apoiadores do que o Comercial.

A abertura do Campeonato atraiu um bom público, que mesmo depois do início da partida formava fila nas bilheterias para comprar ingresso e assistir o jogo das arquibancadas. Enquanto do lado de dentro, a torcida do Comercial, em maior número, apoiava o time com bandeiras e instrumentos de percussão.

A arbitragem foi de Paulo Henrique Volkkopf, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Wanderson Bogarim. Hudson Muchiutti Hernandez foi o 4º árbitro e Neuri Carvalho o delegado da partida.

O Comercial atuou com Martin, Cafú, David, Anderson, Lucas Paulista, Quilino, Mikki, Glauber, Rodrigo Ost, Danielzinho e Roger. Técnico: Márcio Bittencourt.

Já o Novo jogou com Bernardo, Rafael, Diogo, Magno, Romer, Leo Colman, Júlio Cesar, Jefferson, Edy Costa, Jhonatan e Michel. Técnico: Gilberto dos Santos.

O jogo foi válido pelo grupo A. Na próxima rodada, o Comercial vai até Chapadão do Sul enfrentar o SERC. Já o Novo pega o Operário, no estádio das Moreninhas, na Capital.