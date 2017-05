Comercial-CG vence e Sete perde na abertura da Série D

Globo Esporte

Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D estrearam de maneiras diferentes. Comercial de Campo Grande e Sete de Dourados entraram em campo no domingo, começando a luta pelo acesso contra adversários do vizinho Mato Grosso.

Pelo grupo A10, o Comercial venceu o Sinop-MT no Morenão por 2 a 0 e conquistou sua primeira vitória em estreias na competição nacional.

Bruno Mendes e Luis Ricardo marcaram os gols da vitória colorada. No outro jogo do grupo, o Ceilândia venceu o Anápolis por 1 a 0 no Distrito Federal.

Já o Sete de Setembro foi até Rondonópolis em Mato Grosso encarar o União pelo grupo A11 e perdeu por 2 a 0. Ricardo e Marcelinho marcaram os gols do time de Rondonópolis.

O outro jogo do grupo aconteceria ontem, entre Aparecidense x Luziânia.

Na 2ª rodada, o Comercial vai a Anápolis encarar o time da casa no sábado (27) às 15h (Hora MS). Já o Sete de Setembro recebe, no domingo (28), o Aparecidense às 16h (Hora MS) no Douradão.