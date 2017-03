Começa nesta sexta-feira estadual de Beach Tennis com 88 duplas na disputa

Divulgação

Será dada a largada no Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. A primeira etapa começa nesta sexta-feira, 10, em Campo Grande.

A etapa, que reúne 88 duplas, terá disputa nas categorias iniciante, intermediária e avançada. Os jogos serão realizados em dois locais: praça esportiva Belmar Fidalgo, nesta sexta a partir das 17h30 e segue sábado e domingo nas areias do Talent Soccer, estádio do Cene no Jardim Los Angeles, a partir das 8h

De acordo com o diretor técnico da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, Professor Maxsandro da Silva Pio, a participação dos atletas em torneios tem sido cada vez maior. “Esta ficando cada vez difícil fazer um campeonato em apenas um fim de semana, já estamos pensando em ampliar os dias para as próximas etapas, mas esse é o problema bom de resolver”, brinca o professor.

Com a etapa, começa a disputa pelo ranking sul-mato-grossense da modalidade, que terá seis etapas em 2017, sendo quatro na capital e duas no interior do Estado, nas cidades de Três Lagoas e Bonito. A etapa é válida ainda, para o Circuito Unificado, que envolve várias entidades do beach tennis no estado.