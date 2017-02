Comarca de Bela Vista arquiva mais de 7 mil processos em dois anos

A comarca de Bela Vista está conseguindo resultados expressivos em julgamentos de processos. Do começo de 2015 até setembro de 2016, a 1ª Vara e a Vara do Juizado Especial arquivaram 7.189 processos. O trabalho da comarca reflete o resultado obtido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul no Relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “Justiça em Números”, que apontou a Corte estadual como a segunda mais produtiva entre os Tribunais de Pequeno Porte.

O juiz da comarca, Vinicius Pedrosa Santos, explica que diversos fatores contribuíram para que Bela Vista despontasse como modelo de gestão nos processos judiciais. Segundo o juiz, a sociedade cobra melhores resultados do Poder Judiciário. “O juiz tem que saber de Direito, para aplicá-lo, além de ter critérios de administração para gerir a comarca e a vara a qual está à frente”.

Em agosto de 2014, existiam mais de 8 mil processos em andamento e com uma distribuição de quase 2 mil, anualmente. “Fizemos um trabalho de gestão. Com o apoio da administração do Tribunal de Justiça, da CPE (Central de Processamento Eletrônico), além da realização de muitas audiências de conciliação e mediação e contando com o empenho de todos que trabalham no Fórum, pudemos chegar a resultados expressivos”.

Para tanto, o magistrado diz que “com o seu trabalho, da assessoria, de todos os analistas, bem como estagiários e demais servidores do cartório da 1ª Vara, Juizados Cível e Criminal e Secretaria da Direção do Foro da comarca, vem ocorrendo um verdadeiro trabalho de equipe, em um ritmo incansável, com resultados reconhecidos pelos advogados e jurisdicionados desta comarca”.

A comarca de Bela Vista conseguiu reduzir drasticamente seus processos. O Judiciário local, apesar de ter um incremento de 5.118 feitos, conseguiu julgar e arquivar mais de sete mil processos, restando atualmente nas varas, 3.823 processos em andamento (outubro de 2016).

Do TJMS