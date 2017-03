Com vitória, Águia Negra garante a classificação

Divulgação

Seis jogos movimentaram a 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Company no final de semana que passou e uma equipe já carimbou passagem para as quartas de final.

No sábado, o Águia Negra venceu o Sete de Setembro por 1 a 0 gol de Leandro Branco e chegou aos 16 pontos. O Sete é o 4º colocado com nove. Com a vitória, o rubro-negro de Rio Brilhante garantiu a classificação para as quartas de final.

Em Corumbá, o Corumbaense empatou o quinto jogo consecutivo e ficou no 1 a 1 com o Ivinhema. Willian abriu o placar para o carijó enquanto Douglas empatou para o azulão do vale.

O Corumbaense é o 3º com 10 pontos e soma 15 jogos de invencibilidade. Já o Ivinhema é o 5º colocado com cinco pontos.

Já na Toca do Urso com grande atuação do goleiro Roger, o Urso venceu o Naviraiense por 2 a 1. Leto e Aílton marcaram para o Urso e David descontou para o Naviraiense. Jean ainda perdeu pênalti para o Naviraiense que foi defendido por Roger.

Com a vitória o Urso chegou aos 11 pontos e é o vice-líder do grupo B. Já o Naviraiense é o lanterna com três pontos e ainda não venceu.

OPERÁRIO

O Operário era a única equipe do grupo A que poderia garantir a classificação nesta rodada. O Galo chegou a abrir 2 a 0 com dois gols de Igor diante do Novo, mas cedeu empate no final com gols de Wesley e Jeferson marcando.

Mesmo com o empate, o Operário lidera com 14 pontos e só perderá a classificação se acontecer um desastre. Já o Novo mesmo com o empate, voltou para a zona de rebaixamento com oito pontos.

Voltou porque em Costa Rica, a cobra do norte venceu o União/ABC por 2 a 1. Baiano e Cadu marcaram para o CREC e Marcelo descontou para o tricolor da capital.

As duas equipes tem 08 pontos mas o Costa Rica tem saldo melhor e ocupa a 3ª colocação. Já o União deixou o G-4. No estádio da Serc em Chapadão do Sul, Serc x Comercial ficaram no 0 a 0.

A Serc acumula o sexto empate consecutivo e segue invicto. Já o Comercial que estreou o técnico Valter Ferreira é o 4º colocado. A próxima rodada acontece nos dias 15 e 16 de março.