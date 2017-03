Com recursos próprios, aos poucos prefeitura resolve situação das vias

AÇÃO | São várias frentes de serviço, nos núcleos urbanos dos distritos, na zona rural e nos bairros

Assecom/Arquivo

A prefeita Délia Razuk, mantendo o propósito de executar nos distritos os mesmos serviços executados na sede do município, tem, através de suas equipes, alternado as ações que envolvem nivelamento, encascalhamento e limpeza para diversas regiões. A prefeitura até agora, tem utilizado apenas recursos próprios para a realização em todos esses trabalhos.

Entre as ações estão os distritos de Vila Vargas e Vila São Pedro, que tiveram recentemente as ruas urbanas recuperadas e, ainda, receberam a equipe de limpeza. Na sequência foi atendida a região do Potreirito com restauração de um trecho crítico e a equipe voltou para a cidade, atendendo a região do Jóquei Clube.

Hoje o distrito no distrito de Itahum, os principais acessos aos assentamentos são beneficiados com patrolamento, encascalhamento em pontos onde há necessidade e, limpeza de caixas de contenção. Tudo isso para facilitar o tráfego, tanto do transporte escolar como dos sitiantes no escoamento de sua produção.

Na cidade, outro bairro que também passa por esse processo de restauração de vias é o Nova Esperança, localizado na região do Jardim Santa Hermínia. Equipes da prefeitura trabalharam no local até o fim desta semana. Além desta frente, a prefeitura abriu outra, na Reserva Indígena, que vai atender os principais acessos nas duas aldeias (Jaguapiru e Bororó).

Outra ação em execução também com recursos próprios, é a recuperação da rua pavimentada, Nely Todeschini, localizada na região do Jardim Santa Maria. Essa via apresenta um intenso tráfego de veículos pesados e, por conta disso os danos são constantes. A prefeitura restaurou os pontos mais críticos e a determinação de Délia Razuk é para que o trânsito seja controlado no local.

A prefeitura iniciou também o tapa-buracos que beneficia inicialmente trechos da Avenida Marcelino Pires, da pista do aeroporto e na sequência vai atender trechos que necessitam desse tipo de reparo com maior urgência.

Em todas as ações executadas até agora a prefeita tem utilizado recurso do próprio município e em alguns casos, como estradas rurais e aldeias, as máquinas são da própria Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária. Mas existe ainda a participação das secretarias de Planejamento, Infraestrutura e Serviços Urbanos.

O secretário de Planejamento Tahan Sales Mustafa, explica que por conta, principalmente das chuvas, grande parte das vias não pavimentadas sofrem severos danos e a prefeitura tem procurado atender da melhor forma possível, de acordo com as prioridades e dentro de uma programação.