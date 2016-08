Com recursos da prefeitura, Murilo inicia recapeamento da Raul Frost

A. Frota

A empreiteira responsável pela obra começou nesta quinta-feira a colocação da nova capa asfáltica da Rua Raul Frost. A obra é feita com recursos próprios da Prefeitura de Dourados do pacote de R$ 52 milhões contratados com a Caixa Econômica Federal. O investimento é de R$ 469,3 mil para o recapeamento de 9.520 metros quadrados da via.

Com recursos dos R$ 52 milhões o prefeito Murilo está realizando obras estratégicas em Dourados, como o recapaeamento da Raul Frost, importante ligação entre bairros da região sudoeste da cidade. Com os recursos está sendo desenvolvido o maior programa de asfaltamento da história de Dourados, que vai elevar a cobertura asfáltica da cidade de 40% para 80%. Ou seja, em seis anos, Murilo dobrará a quantidade de asfalto em Dourados.

No caso da Raul Frost, de acordo com Jorge Hamilton Torraca, diretor de Infraestrutura da Seplan (Secretaria de Planejamento), a empresa fez primeiro a recomposição da via, resolvendo os problemas críticos de estrutura e a recuperação das bordas (limpa rodas). Agora começou a colocação da capa asfáltica.

A Raul Frost faz a ligação entre a Rua Mozart Calheiros (antiga w5) e a Avenida Vilso Gabiatti. Tem mais de 1 quilômetro. Como via de escoamento atende moradores dos bairros Izidro Pedroso, Parque dos Coqueiros, Parque Nova Dourados, Terra Roxa, Canaã III e ainda a vilas adjacentes.

A rua tem tráfego intenso e por isso foi escolhida por Murilo para ser restaurada, garantindo fluidez no trânsito. Em seguida vem a nova sinalização, de modo que o trânsito de veículos flua normalmente e ágil, destravando a cidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas.

A Rua Raul Frost faz parte da região da 7 do programa dos R$ 52 milhões. Nessa região estão em fase de acabamento o asfalto nos bairros Jardim Colibri, Canaã III, Parque dos Beija Flores, Parque dos Bem-te-vis, Jardim Flamboyant, Santa Rita e Aimorés. A região 5 (Parque dos Coqueiros e Parque dos Coqueiros II) também está interligada. Nessa região o prefeito Murilo já inaugurou o asfalto no bairro Canaã III e na Avenida Vilso Gabiatti.