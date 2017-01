Com metodologias de ensino inovadoras, Escola Sesi de Dourados está com matrículas abertas

Paola Ziolli

A Escola Sesi (Serviço Social da indústria) de Dourados está com matrículas abertas para o ano letivo de 2017. O Sesi oferece uma educação de qualidade aos dependentes dos trabalhadores das indústrias que fazem o recolhimento por meio do sistema FIEMS (Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul) com um desconto significativo e por um preço acessível à comunidade em geral.

A unidade de Dourados conta com vários laboratórios de alta tecnologia com plataformas de ensino diferenciadas. Robótica aplicada à Física, XD Education (aulas com tecnologia 3D), Aprenda Mais (plataforma exclusiva de língua portuguesa), GeekieLab (preparação para o ENEM), Imaginie (preparação personalizada para redação do ENEM) e o Mangahigh são alguns dos recursos utilizados pelos alunos da escola.

Segundo Sibele Garcia, diretora da Escola Sesi de Dourados, o Mangahigh é uma ferramenta adquirida na Inglaterra que pode ser utilizada em sala de aula, em casa, pelo computador ou smartphone. O Mangahigh é uma plataforma de ensino matemático baseada em games através de desafios, onde em determinado momento os estudantes podem ser desafiados por usuários do mundo todo.

No final do ano passado um aluno da unidade de Dourados foi desafiado por um aluno dos EUA através do Mangahigh.

Além de todo o material necessário para oferecer o melhor aos seus estudantes, a Escola Sesi conta com uma ótima infraestrutura. Uma nova Biblioteca está sendo construída e deverá ser entregue para uso ainda no primeiro bimestre.

A Escola Sesi oferece desde a Educação Infantil até o 3° ano do Ensino Médio. O projeto intitulado “Lapidando Talentos” é uma parceria do Sesi com o Senai que oferece o Ensino Médio de forma articulada, ou seja, o ensino regular e técnico que atende gratuitamente os alunos da escola pública e alunos do Sesi por meio de processo seletivo.

“O que mais me orgulha no Sesi é que ele oferece educação de qualidade e dá a todos as mesmas oportunidades de conhecimento, garantindo um futuro melhor, tornando nossos estudantes verdadeiros cidadãos”, ressaltou Sibele.

SERVIÇO

As matrículas poderão ser feitas até o dia 06 de fevereiro, data em que começam as aulas na unidade. Para mais informações basta ligar para o telefone (67) 3416-4506.

A Escola Sesi de Dourados está localizada na Rua Waldomiro de Souza nº 290, próxima ao PAM, no Bairro Vila Industrial.

Bárbara Ballestero – Diário MS