Com Lugano incerto e Rodrigo Caio valorizado, São Paulo procura zagueiros

GE O São Paulo observa zagueiros no mercado. O setor passa por reformulação, e o clube se adianta para não deixar a defesa enfraquecida. Lugano, com contrato até o fim de junho, tem futuro incerto no Morumbi. A ideia do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, é definir se vai ou não renovar seu vínculo na próxima semana.

Rodrigo Caio, um dos mais valorizados do elenco e alvo de propostas nas últimas janelas de transferência, é outro ponto de interrogação. Seu contrato foi renovado recentemente até 2021. Mas ele nunca escondeu o desejo de jogar na Europa, o que pode acontecer na abertura da janela de transferências. Se perder os dois atletas, o técnico Rogério Ceni ficaria com Maicon, Lucão, Douglas e Éder Militão para o setor.

– Eu sempre acreditei nele (no Lucão). Ele é um jogador de muito potencial, o São Paulo não deve desprezá-lo e pode render frutos financeiros no futuro. Ainda mais agora com o Rodrigo especulado para sair. O Lucão é muito útil, assim como o Militão – disse Rogério Ceni.

Rodrigo Caio é um dos jogadores valorizados do elenco e deverá ser alvo de propostas na janela internacional (Foto: Marcelo Hazan)

Atrás de reforços, o São Paulo pensou no nome de Luiz Otávio, da Chapecoense. Após consultar a situação do zagueiro, o Tricolor considera que não será possível contratá-lo. A avaliação é de que se trata de um bom jogador, mas que nesse momento não é possível tirá-lo da Chape. Ele está emprestado pelo Luverdense.

O clube catarinense não foi procurado pelo São Paulo para tratar de uma possível liberação do defensor, mas tem conhecimento do assédio ao jogador. A cláusula de prioridade de compra dos direitos econômicos por R$ 1.5 milhão deixa o clube tranquilo. Ciente disso, o Tricolor esfriou o interesse, apesar dos elogios ao jogador nos bastidores do Morumbi.

O zagueiro começou a temporada como reserva do time de Vagner Mancini, mas ganhou espaço não só pela firmeza defensiva, como pela presença no ataque.