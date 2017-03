Com conselheiros estaduais Comad participa de palestra na Polícia Federal

A. Frota

O Conselho Municipal sobre Drogas – COMAD de Dourados- tem realizado ações para aprimorar o serviço oferecido a sociedade e com esse foco, nos dias 09 e 10 de março realizou reunião junto a representantes do Cead/ MS ( Conselho Estadual sobre Drogas de Mato Grosso do Sul) e participou de palestra na sede da Polícia Federal.

As atividades receberam apoio técnico da Casa dos Conselhos e da Secretaria de Assistência Social.

Na reunião junto ao Cead, os conselheiros Marcia Cristina de Campos, Juberty Antonio de Souza e Denise Souza e Silva realizaram explanações sobre o trabalho de prevenção as drogas.

Já na palestra ocorrida no dia 10, na Polícia Federal, os conselheiros puderam compreender os diversos efeitos das drogas no organismo, com dinâmicas de apresentação dos entorpecentes e demonstração do trabalho dos cães farejadores. A ministração do assunto foi feita pelos peritos Heitor Luiz Fernandes e Viviane Maria Rizelio.

A Comad em reuniões ordinárias e extraordinárias vem estruturando ações tendo em vista a garantia do acesso de atendimento\tratamento aos usuários de substâncias psicoativas.