Com chocolates e poesias, Pedro Larrê quer construir uma carreira literária

Luciano Serafim

Diário MS

Quem estiver no Terminal de Transbordo, em Dourados, à boquinha da noite, certamente encontrará um simpático rapaz oferecendo barras de chocolates por R$ 1,00. Aos que compram a guloseima, oferece como brinde uma das poesias que ele mesmo escreve nas madrugadas. Em entrevista ao Diário MS, Pedro Larrê, de 23 anos, conta a sua história e revela o sonho de publicar seu primeiro.

Nascido no município de Jardim, “em uma sexta-feira no dia 13 de maio de 1994, noite de lua nova” (como ele mesmo frisa), Pedro cursa o segundo semestre do curso de Letras na UFGD (Univerdade Federal da Grande Dourados), onde aos sábados ministra oficinas artísticas com ênfase em Musica, Desenho e Poesia.

“Eu mesmo faço meu próprio dinheiro vendendo barras de chocolates com poesias. Todo dia tem uma letra autoral para galera, às vezes duas, às vezes três. Tudo depende das inspirações das madrugadas”, conta ele, que confessa que na infância eu não teve muito contato com a literatura.

“Eu era uma criança muito distraída e tudo o que eu queria era desenhar. Aprendi a desenhar sozinho na base do treino, com lápis e papel. Sempre estudei em escolas publicas, onde o ensino é muito fraco, por isso tive pouco incentivo literário. Meus primeiros textos de verdade foram escritos na escola, mas antes de começar a estudar eu já conhecia as letras do alfabeto, pois minha irmã mais velha já estudava e toda vez eu pegava o caderno dela para descobrir o que era uma escola. Assim decorei e aprendi o alfabeto aos quatro anos de idade, mas eu não sabia escrever certo e nem ler, porém eu fingia que sabia. O que eu fazia era emaranhamento de letras e arquitetava palavras que só eu sabia o significado, mas toda vez que eu lia minhas historias para os familiares ou amigos eu sempre lembrava palavra por palavra. Foram poucos os livros que me inspiraram, eu nunca fui fascinado por leitura. Tudo o que eu sempre fizera é escrever as vozes que falam na minha cabeça”, afirma.

Ele lembra que desde os primeiros anos de escola se destacava em Artes, mas nunca foi aluno nota dez em nada. “Eu procurava estar na media em todas, fazia o que me era necessário, pois havia coisas muito mais interessantes para se fazer. Não escolhi a forma da minha escrita, ela foi sendo modelada com o tempo sem nenhuma pretensão”.

O impulso para escrever veio por conta própria. “Tudo o que aconteceu comigo foi uma consequência de eu mesmo batalhar, acredito que tinha de ser assim. Eu amo papel e caneta. Comecei a escrever naturalmente na pré-adolescência e desde então nunca mais parei. Já cancelei aniversários, natais, velórios e até faculdades, desisto de tudo quando me bate a inspiração. Não é preciso viver, é preciso criar. Nem que para isso meu corpo tenha que queimar, eu não consigo apenas viver por viver, vida para mim é escrever. Desde criança carrego no peito umas dores emocionais, cicatrizes desenhadas pelo tempo”, relembra.

Ele afirma que depois que começou a escrever, nunca mais parou: “Quando escrevi minha primeira canção, que para muitos é poesia, chamada ‘A Inversão”, no princípio eu levava semanas para bolar uma letra, mas hoje depois de tanto treino consigo escrever minhas músicas e poemas com muito mais agilidade, cerca de trinta minutos. Cada letra é como se fosse uma pena de minha asa e para voar preciso de cada uma delas. O voo que eu digo é no deleite do prazer, escrevo por necessidade, resumidamente o poema cura minha dor”.

Seus primeiros leitores foram os amigos mais íntimos, depois a galera da faculdade e mais recentemente decidiu “ganhar o mundo”: “A idéia dos chocolates com poesia surgiu naturalmente, na necessidade. Na necessidade de ajudar minha família, manter as produções diárias e nas despesas da faculdade. Não tive nenhuma dificuldade nas vendas, abordo todo mundo com simpatia e sorriso no rosto, as poesias muito me ajudaram, faz cinco meses que estou vendendo chocolates e já conquistei uma legião de fãs”.

Pedro afirma que é muito desligado das “coisas comuns da sociedade”. “Não assisto TV porque não tenho tempo. Não uso celular e tenho apenas o perfil no Facebook para manter contato com as pessoas. Até dois meses atrás eu não sabia da existência dos e-books, sempre escrevi, mas nunca havia publicado nada, até que um jornalista do Diário MS comprou os chocolates e se surpreendeu com as poesias. Foi quando ele me incentivou a publicar e me informou sobre o prêmio Kindle de Literatura, pesquisei sobre a editora Amazon e comecei a escrever um romance contemporâneo ‘Pequeno Poema Finito’. Foram necessárias três semanas para eu escrever 1003 estrofes, 4012 versos e quase 20.000 palavras. O romance trágico é um poema com extrema importância por causa do seu conteúdo, não é apenas uma poesia, mas sim um manual para a vida. Está disponível para a venda na plataforma da Amazon”.

Com relação ao processo de escrita, Pedro diz ter as suas próprias regras, a principal delas “é não ter regra nenhuma”: “Não sei o certo quantas letras já compus, mas acredito que são mais de duas mil. Então se eu conseguir publicar todos, serão uns vinte livros com cem poemas cada. Eu não sei o que será da minha carreira, a principio tudo é música e tenho vontade de ouvi-las tocando nas rádios, mas tudo tempo seu tempo, se for acontecer acontecerá naturalmente. E mesmo se nada mais acontecer, jamais deixarei para traz meu sonho que é sonhar, cantar e escrever. Não sei até onde eu posso ir, mas com toda certeza irei até onde eu posso chegar. Tudo que sei é que minhas letras me alimentam todo os dias”.

Além dos poemas que distribui a quem compra seus chocolates diariamente, é possível conhecer os textos de Pedro Larrê no e-book “Pequeno Poema Finito”, à venda na Amazon pelo link <http://amzn.to/2iALsXD>.

Motivo da Dor

O amor que nasce de um desejo

Em pouco tempo torna-se saudade

E morre apagado em iniqüidade

O amor que nasce de um desejo de vontade

O amor que nasce por acaso

Torna-se um fracasso em realidades divididas

A verdade quase sempre é escondida

O verdadeiro amor às vezes é de mentira

Senti que o fogo negro da paixão

Destruiu muralhas dentro do meu coração

Quando entendi, era tarde e passou

Aquele fogo quente a minha alma dominou

Eu quis tocar o céu

Mas no chão fui amarrado

Aprisionado e cuspido

Apedrejado e torturado

Então fiquei no chão

Também senti um amor por aqui

Quando eu decidi sorrir enfim

No abismo do céu eu cai

O que será que é o amor?

O que podemos fazer com isso?

Acho que deve ser assim

Um pouco de inferno e paraíso

Uma hora esta quente

Outra hora esta frio

As vezes tudo existe

As vezes ninguém viu

Então mundo me diga

Grite alto por favor

O amor é feito do que?

Somente de amor?

Ou o amor que nos sentimos

Sentimos pra sentir dor?