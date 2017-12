Com ataques a Lula e discurso pró-reformas, Alckmin assume presidência do PSDB

Do Congresso em Foco

Defendendo as reformas trabalhista, Previdenciária e tributária, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assumiu oficialmente, durante a convenção nacional do PSDB no sábado, a presidência da legenda pelos próximos dois anos. O novo presidente do tucanato fez forte e duro discurso contra o ex-presidente Lula (PT) e afirmou que o petista será derrotado pela legenda nas urnas.

“Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o método lulopetista de confundir para dividir, iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos: ele quer voltar à cena do crime”, ressaltou Alckmin.

Para o novo presidente do PSDB, Lula será condenado nas urnas. “Lula será condenado nas urnas pela maior recessão de nossa história. As urnas o condenarão pela frustração de projetos de milhões de famílias levadas ao desespero. As urnas o condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por incitar o maior conflito entre os poderes da história recente”, afirmou.

Também com discurso contra Lula, que tem aparecido na liderança nas pesquisas sobre a disputa pelo Palácio do Planalto no próximo ano, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que, apesar dos seus 86 anos indicarem tempo suficiente de vida e história, ainda há energia e prefere derrotar o ex-presidente Lula nas urnas do que vê-lo na cadeia. “Eu já ganhei do Lula duas vezes e temos energia para combatê-lo cara a cara. Eu prefiro combatê-lo na urna do que vê-lo na cadeia”, ressaltou.

“O povo está enojado e irritado como todos nós. Sente como uma grande traição nacional. Temos que respeitar a percepção popular. As pessoas querem coisas simples: decência, transporte, segurança, trabalho”, disse FHC.

Eleito novo presidente da sigla, em chapa única e por aclamação, Alckmin foi ovacionado ao ser anunciado no palco da convenção. Ele subiu acompanhado do prefeito da capital paulista, João Doria. Na votação, 470 pessoas votaram a favor de Alckmin, contra três votos contrários e uma abstenção.

Alvo das delações da JBS, motivo que o fizeram se licenciar do partido, o senador Aécio Neves (MG) não compôs mesa e foi vaiado ao chegar à convenção. Na última semana enviou carta de despedida aos colegas fazendo um balanço positivo de sua gestão.

Alckmin foi convencido pelo ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a assumir o comando do partido para tentar pacificar a sigla.