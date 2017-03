Clássicos do rock são atrações do New Route 2017

Evento em Nova Andradina irá reunir bandas cover de AC/DC e Guns N’ Roses, show de wheeling e muito mais; confira programação

Ilustrativa





A edição 2017 do New Route Motorcycle, em Nova Andradina (MS), irá reviver os clássicos do rock com bandas cover de AC/DC , Guns N’ Roses e shows com a Turma do Zé, Território Nacional, Killver e Muchileiros. O encontro de motociclistas, um dos principais do interior de Mato Grosso do Sul, está programado para os dias 21 e 22 de abril.

“Nesta edição buscamos a consolidação como um evento clássico para os amantes do motociclismo. A organização se esforçou muito para apresentar uma programação variada, para que todos se sintam bem à vontade. Cada um com seu estilo e todos no New Route”, destacou um dos organizadores, Claudinei Magrelo Brambila, diretor de Os Movidos Promoções e Eventos.

Entre as novidades deste ano está o palco dos shows, que será em um lugar diferente das últimas edições. “Como a programação é bem ampla, esse foi um meio que encontramos para valorizar o público que vai ao New Route com o intuito de curtir mais os shows, assim uma programação não interfere na outra”, observou Magrelo.

O New Route será aberto oficialmente na sexta-feira (21), com o show das bandas Turma do Zé, Território Nacional e Guns N’ Roses cover. No sábado (22), as atividades continuam com Killver, AC/DC cover e Muchileiros, um dos principais grupos de rock de Mato Grosso do Sul (acesse a fanpage para conhecer um pouco maiswww.facebook.com/muchileiros).

Com o apoio do Rotary Clube, o encontro será realizado no Parque de Exposições Henrique Martins e contará com show de wheeling, lava sexy, área para camping, segurança 24 horas e brindes para os motociclistas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (67) 9 8176-1116.