Clássico entre São Paulo e Palmeiras tem horário alterado pela CBF

Djalma Vassão/Gazeta Press

O clássico entre São Paulo e Palmeiras teve seu horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol. Anteriormente marcado para as 16 horas (de Brasília) do próximo sábado, agora a partida será às 19 horas, do mesmo dia.

A mudança foi oficializada pela CBF e tem como justificativa o tempo de descanso do Verdão entre o duelo de quarta-feira, contra o Tucumán pela Libertadores, e o clássico de sábado. Pela competição continental, a equipe de Cuca entra em campo às 21h45 (de Brasília).

O Choque-Rei será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes já tropeçaram neste início de competição, e esperam um triunfo no clássico para tentar embalar. O Tricolor entraria em campo ainda nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), diante do Avaí, pela segunda jornada.

Em 2017, são-paulinos e palmeirenses se enfrentaram uma vez, pelo Campeonato Paulista, no Palestra Itália. O Alviverde dominou o rival e venceu por 3 a 0, em uma das principais vitórias de Eduardo Baptista à frente do atual campeão brasileiro.