Clarice Falcão lança clipe com nudez explícita e YouTube retira vídeo do ar

Lucas Bori / Divulgação

A cantora Clarice Falcão lançou nesta terça-feira o clipe de Eu Escolhi Você, recheado de nudez. A faixa faz parte do álbum Problema Meu, lançado em fevereiro deste ano. Porém a produção que conta com alguns modelos, entre homens e mulheres, totalmente nus, foi retirado do ar pelo Youtube durante a madrugada desta quarta-feira.

A rede social alega que o conteúdo “foi removido por violar as políticas do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual”.

Durante a terça-feira, apesar do aviso de “conteúdo explícito não recomendado para menores de 18 anos”, a própria artista admitiu a possibilidade de o YouTube tirar o vídeo do ar. Clarice chegou a fazer uma enquete na rede social sobre quando o clipe será derrubado.

“Se não for para causar, melhor nem lançar nada”, brincou a cantora no Twitter.

Zero Hora