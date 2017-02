CIs retomam atividades com os tradicionais bailes para os idosos

Assecom/Arquivo

Os CCIs (Centro de Convivência dos Idosos) de Dourados abrem as atividades de 2017 nesta semana e para marcar a volta dos trabalhos as unidades realizarão o já tradicional baile da terceira idade com atrações especiais. No CCI Maria Martiniano de Brito (Parque das Nações I), o baile será nesta quarta-feira (08) e no CCI André Chamorro (Jardim Água Boa) na sexta-feira (10), às 13h nos dois locais.

Conforme Cristiane da Rocha Henrique, coordenadora do CCI Maria Martiniano de Brito, o retorno será um momento de grande festa. Ela cita ainda que o evento de Carnaval também marca o início da retomada das atividades e já está sendo estruturado.

“É um momento especial para celebrarmos o retorno. O evento de reabertura é muito aguardado e contará com a participação dos músicos com animação garantida, o que acontecerá também no carnaval que já está sendo organizado com muito carinho”, disse.

Nas unidades acontece também a retomada das atividades como coral, ginástica, oficinas de artesanato, aulas de música e cursos de qualificação.

No dia 14, no CCI Maria Martiniano de Brito, ocorre a caminhada e o ‘aulão’ de ginástica com a professora Andréia Pereira.

O CCI André Chamorro conta atualmente com mais de 1000 idosos cadastrados e o atendimento acontece das 7h às 13h segunda-feira, terça-feira e quinta-feira, das 7h às 11h e 13h às 17h as quarta-feira e das 7h às 11h na sexta-feira .

Já a o CCI Maria Martiniano de Brito possui 335 idosos cadastrados com uma média de 280 atendimentos por mês. O atendimento no local é das 11h às 17h de segunda a sexta-feira.

As duas unidades estão abertas a cadastros. O requisito é a idade acima de 60 anos.

Mais detalhes nos telefones: CCI Água Boa (67-3411 7648) e CCI Parque das Nações I (67-3424-2046).