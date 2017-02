Circuito Sul-mato-grossense de Boxe define campeões de 2016

Divulgação

Equipe Ceintre/Vila Popular conquista pela quarta vez o Circuito Sul-mato-grossense de Boxe, e ainda garantiu o troféu de melhor atleta nas classes juvenil e cadete e o de melhor técnico, por meio dos atletas Felipe Valle (69kg) e Mateus Santana (57kg). A façanha foi obtida no sábado (18) à noite no Ginásio Joaquim Murtinho, em Campo Grande, ao garantir quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Top Team Figther ficou com título de vice- campeão e Moreninhas/CT Pantaneiro ficou com a terceira colocação. A segunda e última etapa do Circuito MS contou com 20 lutas, envolvendo atletas de sete clubes/academias.

A competição, que fechou o calendário de 2016, a princípio seria realizada em dezembro passado, mas por questões estruturais foi adiado para este sábado. Com essa etapa, a FDBMS (Federação de Boxe do Estado de Mato Grosso do Sul) fechou a programação da temporada passada.

O professor Nilson Ferreira, técnico da equipe campeã, foi eleito melhor técnico com 10 vitórias e 208 pontos conquistados. “Foi o resultado de um trabalho de muita dedicação… É uma batalha diária que nos consagra de forma espetacular”, comemorou. Foi o quarto título de campeão do Ceintre. Os outros foram conquistados em 2011, 2013 e 2014. No ano passado a equipe campeão foi a 1º Round, de Campo Grande, e o Ceintro ficou em 3º lugar.

Neste sábado foram realizadas 20 lutas. O destaque fica para o duelo pela categoria 64 kg, entre Luís Cláudio (Campo Grande) e Leonardo Correa (Ponta Porã). A vitória foi de Cláudio, mas o título de campeão ficou com o pontaporanense, pois obteve 44 pontos, contra 40 do adversário.

No total, o Circuito Sul-mato-grossense, em suas duas etapas, teve 90 atletas participantes, que disputaram títulos em 17 categorias de peso. A Categoria médio (75kg) não teve seu campeão conhecido. Seis atletas terminaram com a mesma pontuação. Uma disputa extra será realizada entre os seis e deverá acontecer durante a realização da Copa Primeira Hora, próxima competição da FDBMS, programada para os dias 25 e 26 de março. A competição é aberta a atletas que fizeram, no máximo, três lutas.