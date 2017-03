Cineclube UFGD inicia mês da mulher com exibição do longa-metragem “Persépolis”

PROGRAMAÇÃO DE MARÇO tem como objetivo debater questões como o papel das mulheres na sociedade

Divulgação

Neste mês de março as exibições de sábado do Cineclube UFGD vão homenagear as mulheres. Amanhã (4), às 17h, no Auditório da Unidade 1 da UFGD, a exibição será do filme “Persépolis”, uma animação francesa de 2007, que conta a história de vida da iraniana Marjane Satrapi.

Marjane Satrapi é uma garota iraniana de 8 anos, que sonha em se tornar uma profetisa para poder salvar o mundo. Querida pelos pais e adorada pela avó, Marjane acompanha os acontecimentos da guerra do Irã. Com início da nova República Islâmica, Marjane é obrigada a usar véu, o que a incentiva a se tornar uma revolucionária, depois expatriada.

O título é uma referência à cidade histórica de Persépolis e aborda a difícil infância, a crueldade da guerra, o extremismo religioso e a firmeza da personagem pelos seus valores e ideais.

O filme estreou no Festival de Cannes de 2007, onde recebeu o prêmio do júri. Foi lançado na França, na Bélgica e no Brasil no mesmo ano. Persépolis foi escolhido pelo governo francês para representar o país na disputa ao Oscar de melhor filme estrangeiro e, apesar de não ter sido indicado na categoria, foi um dos três indicados ao prêmio de melhor filme de animação.

O filme foi escrito e dirigido por Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud e se encaixa no gênero animação/drama. É inspirado nos quatro volumes de graphic novels (romance em quadrinhos) homonôminas publicadas por Satrapi entre 2000 e 2004. A obra foi considerada pelo jornal britânico The Times como um dos 100 melhores livros da primeira década deste século.

A exemplo dos autores de graphic novels Art Spielgman (“Maus”) e Keiji Nakazawa (“Gen, Pés Descalços”), Marjane Satrapi, hoje radicada na França, faz um belo retrato de sua própria experiência tendo como pano de fundo eventos históricos. Os traços simples e estilizados de Satrapi são o complemento perfeito para sua narrativa direta e enxuta.

“Persépolis” teve os direitos de publicação vendidos para mais de 20 países. No Brasil, a editora Companhia das Letras publicou também “Frango com ameixas” (2008) e “Bordados” (2010).

Divulgação

NOVO FILME

Depois de “Persépolis”, Marjane dirigiu três filmes com atores: “Frango com Ameixas” (2011), “La Bande des Jotas” (2012) e “As Vozes” (2014), este último estrelado por Ryan Reynolds.

Este ano, foi anunciado que ela vai dirigir uma cinebiografia de Marie Curie (1867-1934), a primeira mulher a vencer o Prêmio Nobel.

Cientista polonesa com naturalização francesa, Marie foi também primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio duas vezes, em áreas diferentes. Física em 1903 e Química em 1911.

Batizado de “Radioactive”, o filme será baseado na obra “Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout”, de Lauren Redniss. O livro foi lançado em 2011 e se tornou o primeiro título de não ficção finalista do National Book Award.