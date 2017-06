Cineclube UFGD divulga programação de junho

Divulgação

O projeto de extensão Cineclube UFGD preparou uma seleção de filmes sobre artistas e movimentos musicais para o mês de junho. Serão apresentados os filmes As Canções (dia 03 de junho), Violeta foi para o céu (dia 10), Tropicália (dia 17) e Noel – Poeta da Vila (dia 24).

As sessões são abertas ao público e começarão sempre às 17h, no cineauditório da Unidade 1 (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso). Para quem deseja participar toda semana do Cineclube UFGD e receber certificado de atividade de extensão, o projeto informa que as inscrições são permanentes e feitas através da lista de presença de cada sessão.

A exibição deste sábado será de As Canções (2011), dirigido por Eduardo Coutinho e vencedor do FestRio 2011 de melhor documentário pelo júri oficial e pelo júri popular. O filme traz homens e mulheres que cantam e contam as músicas que marcaram suas vidas. Num set de filmagem, um cenário inteiramente negro e uma cadeira. É neste contexto que Eduardo Coutinho conversa com pessoas convocadas a partir de pesquisa nas ruas do Rio de Janeiro. Tendo como ponto de partida uma canção interpretada pelo próprio depoente, o filme revela comoventes histórias de vida.