Cido Medeiros faz balanço positivo das atividades de janeiro

Divulgação

Apesar do ano legislativo da Câmara Municipal de Dourados ter começado na segunda-feira, dia 6, o vereador Cido Medeiros (DEM) cumpriu agenda de muito trabalho no mês de janeiro, período de recesso.

Desde o primeiro dia do ano, Cido trabalha diariamente com sua equipe para atender as demandas da população. O vereador fez visitas diárias a canteiros de obras, instalou seu gabinete itinerante em bairros e atendeu reivindicações dos moradores. Também coletou assinaturas em documento que encaminhou às autoridades reivindicando pavimentação asfáltica e projetos sociais em bairros carentes.

Durante a primeira sessão ordinária da Câmara, Cido Medeiros solicitou a Luiz Rocha, diretor presidente da Sanesul, a agilidade na implantação do serviço de esgoto sanitário nas ruas dos bairros de Dourados. À prefeita Délia Razuk (PR) solicita recursos para a pavimentação asfáltica nas ruas do Jardim Jóquei Clube.

Ao governador do Estado, o vereador democrata pediu agilidade no processo licitatório para o início das obras de drenagem e asfalto nas ruas dos bairros Jardim Carisma, Estrela Hory, Canaã I, Vila Adelina, Vila Bela, Cachoeirinha, Jardim Morada do Salto, Canaã VI, Estrela Pytã, Jardim Maipu, Jardim Maracanã, Jardim Santa Hermínia, Jardim Leste, Jardim Santa Maria, Chácaras 134, Jardim Yoshikawa, Jardim Porto Belo, Jardim Parati, e Jardim Piratininga, nos residenciais Pelicano (prolongamento), Pantanal e Oliveira I e adjacências, e ainda nas ruas Ignácia Genoveva de Mattos, Fernão Luis Viegas e Leônidas Além.

O Ministério das Cidades empenhou no dia 9 de abril de 2015, de acordo com o vereador, R$ 3.954.600,00 para obras de drenagem e pavimentação asfáltica em 19 bairros de Dourados. “Tenho certeza que o governador tem plena consciência da importância de Dourados e colocará em prática um plano de ação para esses investimentos, que nos proporcionará um novo momento no nosso município”, afirma Cido.