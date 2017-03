Cido Medeiros comemora asfalto no Jardim Carisma e Canaã IV

Assessoria do vereador

O ano começou agora para os moradores do Jardim Canaã IV e Jardim Carisma, com uma movimentação de máquinas e equipes de obras nos bairros. É a pavimentação asfáltica que chega à região, acabando com um espera que durava anos. A informação é do vereador Cido Medeiros (DEM), que comemora junto aos moradores essa conquista.

Com mais de 300 casas, o Jardim Canaã IV, localizado próximo ao Parque das Nações II, estava entre as 19 regiões de Dourados que devem receber asfalto ainda este ano, através de recursos pactuados entre o governo federal e o Estado.

“Minha luta junto com os moradores do Jardim Canaã IV teve início em 2010, quando assumi uma vaga de vereador. Na época os moradores me procuraram e solicitaram para que eu intercedesse junto às autoridades visando à pavimentação das ruas daquele bairro. Lutei pelo asfalto do Jardim Canaã IV e a resposta está aí: andar de ‘sacolinha nos pés’ nunca mais”, disse o vereador Cido Medeiros.

No Jardim Carisma a alegria dos moradores não é diferente, uma vez que lá o sofrimento com a poeira e a lama também está com os dias contados. Várias ruas do bairro também receberão asfalto. A terraplanagem já está em fase de acabamento e, posteriormente, a empresa responsável pelos serviços aplicará o asfalto nas ruas.

Cido lembra que fez várias reuniões com moradores dos dois bairros e encabeçou um abaixo-assinado que foi encaminhado às autoridades. Foi a partir daí que se iniciou uma verdadeira batalha em busca do tão sonhado asfalto. “Para chegar ao estágio atual também foram necessárias muitas ações políticas e visitas a deputados federais e ao governador. Hoje podemos anunciar com alegria que os moradores dos jardins Carisma e Canaã IV estão recebendo o tão sonhado asfalto”, concluiu o vereador democrata.