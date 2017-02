Ciclista morre atropelado na BR-163 e tem corpo carregado por 500 metros em para-brisa

Da redação com Rio Brilhante em Tempo Real

Na noite deste sábado (18), por volta das 21h40, um jovem de 19 anos entrou em óbito após atropelamento ocorrido entre os municípios de Rio Brilhante e Douradina.

O jovem identificado como Geovani e Carmen Davi era morador de um assentamento indígena localizado às margens da BR-163.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, Giovani seguia em uma bicicleta quando foi atropelado por um veículo VW Gol. Nas palavras do condutor do VW Gol, o ciclista teria entrado de forma repentina na frente do veículo, não sendo possível evitar o acidente já que outros carros estariam vindo logo atrás.

Após o impacto, a vítima foi carregada por pelo menos 500 metros no para-brisa do veículo, sendo que metade do corpo estaria na parte interna e outra metade no capô. O condutor conseguiu efetuar a parada em um acostamento, mas Giovani já estaria em óbito. No carro estavam três pessoas e nenhuma delas se feriu.

A Policia Civil de Douradina juntamente com a Perícia técnica de Dourados e a PRF fizeram os levantamentos necessários.