Chuvas voltam a provocar estragos em Caarapó

Dilermano Alves

PREJUÍZO| Segundo Secretaria de Obras, estradas estão danificadas e pelo menos uma ponte foi destruída

As chuvas dos últimos dias voltaram a causar estragos na zona rural de Caarapó. Estradas estão danificadas, pelo menos uma ponte foi destruída e a Secretaria Municipal de Obras enfrenta o desafio de precisar atuar simultaneamente em várias frentes de serviços.

Paralelamente, a zona urbana já está recebendo atenção da prefeitura, por conta dos danos provocados pelas chuvas nas vias públicas. “Estamos aguardando o tempo firmar para podermos realizar um trabalho de limpeza e recuperação das nossas ruas. Com o tempo assim, é impossível desenvolvermos um plano de trabalho sistemático”, ponderou Mário Valério. O prefeito lamenta a situação. “Com as chuvas, as ruas asfaltadas ficam gravemente danificadas, com o surgimento de buracos. A nossa equipe faz a operação tapa-buraco, a chuva vem novamente e destrói todo o trabalho”, observa.

De acordo com o mandatário, a solução são as obras de recapeamento, que já foram solicitadas ao governo do Estado. “Já pedimos isso ao governador Reinaldo Azambuja. Estamos pedindo o apoio dos nossos parlamentares estaduais para intermediar a aprovação de um projeto de recapeamento das nossas ruas e avenidas junto ao Estado. Com a baixa arrecadação, fica difícil investir recursos próprios em infraestrutura, mas em breve deveremos conversar com o governador para discutir a parceria”, sublinhou o prefeito Mário Valério.

Brasília

O prefeito Mário Valério voltou à Capital do País na última terça-feira (14). Em Brasília, o dirigente cumpriu uma extensa agenda com representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Conforme a assessoria do chefe do Poder Executivo caarapoense, tramitam em órgãos federais diversos projetos para o setor de infraestrutura urbana, como asfalto e drenagem pluvial.

Também estava prevista a discussão de intervenções em outras áreas da administração municipal, para cuja execução o prefeito de Caarapó busca apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul, através de emendas parlamentares no orçamento da União.

Antes da viagem, Valério disse estar confiante nas parcerias com os deputados e senadores sul-mato-grossenses. “Os nossos representantes têm demonstrado grande sensibilidade às causas da nossa população. Tenho certeza de que retornaremos de Brasília com boas notícias para transmitir à nossa gente”, disse o prefeito, que retornou marcado para Caarapó nesta quarta-feira (15).