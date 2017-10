Chuva de meteoros será possível ser vista de todo o país

ASSESSORIA

Começa na noite desta sexta-feira (20) e vai até a próxima terça-feira (24) a chuva de meteoros Oriônidas. O fenômeno poderá ser visto de todo o Brasil. O pico dos riscos de luzes no céu deve ser na madrugada deste domingo (22).

De acordo com especialistas, nas regiões Norte e Nordeste do país devem aparecer entre 20 e 35 meteoros por hora, nos momentos de maior pico. No Centro- Oeste e Sudeste, serão entre 16 e 27. Já no Sul, o fenômeno será visto com menos intensidade. Devem aparecer de 12 a 23 meteoros.

Os meteoros Oriônidas surgem todo ano quando a Terra passa por detritos deixados pelo cometa Halley.

Para quem quer ver esse show no céu, a dica é procurar um lugar escuro, longe da iluminação das cidades. Também não é necessária a utilização de aparelhos como telescópio, por exemplo. A partir daí, é só ter paciência e esperar o surgimento do fenômeno.

De acordo com o Observatório Nacional, os meteoros são corpos celestes que se movimentam no espaço e entram na atmosfera do planeta Terra.