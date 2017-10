‘Chegamos a uma situação limite’ na Catalunha, diz primeiro-ministro espanhol

GLOBO.COM

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse nesta sexta-feira (20) que na Catalunha se alcançou “uma situação limite” que obriga o Executivo a agir.

“Todas as medidas que adotaremos serão anunciadas amanhã”, afirmou Rajoy um dia antes da reunião do conselho de ministros para ativar a aplicação do Artigo 155 na Catalunha.

Numa entrevista no Conselho Europeu de Bruxelas, Rajoy não confirmou se concordou com o Partido Socialista (Psoe) na aplicação do artigo 155 da Constituição com o objetivo de convocar eleições na Catalunha, tal como indicado pela secretária para a Igualdade do Psoe, Carmen Calvo.

O Senado espanhol pode votar já no fim da próxima semana um projeto com medidas para impor regime direto sobre a Catalunha, revogando a autonomia da rica região do nordeste espanhol, em resposta a uma tentativa de independência, disse uma porta-voz da Casa Legislativa nesta sexta-feira (20).

O Senado precisa criar uma comissão para debater as medidas, que nunca foram aplicadas anteriormente. A comissão provavelmente se reunirá no dia 23 de outubro, disse a porta-voz.