Chapa ‘Construção’ propõe um novo DCE

Divulgação

Os estudantes dos cursos de graduação da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) votarão no próximo dia 16 para escolher a nova gestão do Diretório Central dos Estudantes, entidade representativa do segmento que teve sua última eleição realizada em 2014 e encontra-se inativa.

A Chapa 2 “Construção – Por um novo DCE” apresenta candidatura “diante da necessidade de reconstruir o Diretório, que nos últimos anos o DCE perdeu seu caráter de representatividade estudantil e esteve inativo e omisso diante de vários momentos importantes na universidade, não defendendo as demandas e os interesses estudantis”.

A Chapa 2 é formada por estudantes de diversos cursos e faculdades da UFGD e propõe uma gestão ampliada, o que significa que, caso eleita, a chapa contará com mais do que os 17 estudantes inscritos burocraticamente para atuar em seu mandato. Essa proposta visa não permitir que o DCE se esvazie novamente, como já ocorreu em outras gestões.

Entre as propostas da chapa estão: a construção de um DCE ativo que esteja em contato direto com os e as estudantes através de uma ouvidoria e de um site para receber demandas e problemas; representativo e que dialogue com a reitoria da universidade, participando de discussões sobre o seu orçamento, reivindicando a desburocratização dos processos de bolsas e fiscalizando a aplicação dos recursos para as obras inacabadas; organizado e que apoie e trabalhe com os Centros Acadêmicos dos cursos pela realização de eventos culturais e de ensino e pela prospecção de parcerias que contribuam com a formação acadêmica; e democrático, que respeite a pluralidade de ideias, orientações sexuais e gêneros na universidade.

A Chapa Construção também propõe que o DCE seja autônomo e independente em relação aos demais órgãos, grupos de interesse, empresas, partidos políticos e outras organizações para que consiga cumprir com responsabilidade sua principal função, que é defender os interesses estudantis em primeiro lugar.

Em um momento em que há corte de verbas na educação pública, retirada de matérias como a literatura do currículo escolar e outras medidas que visam enfraquecer as universidades públicas, a Chapa Construção convida a todos e todas as estudantes para se mobilizarem em prol da defesa do direito à educação pública, gratuita e de qualidade.

Outras propostas da Chapa 2 podem ser encontradas no blog da chapa: www.chapa2novodce.wordpress.com ou na página da chapa no Facebook: facebook/novoDCE.

As eleições acontecerão dia 16 de março em urnas espalhadas por todas as unidades acadêmicas da UFGD e para votar basta apresentar um documento oficial com foto.