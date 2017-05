Celulares e acessórios são apreendidos na PED

Bárbara Ballestero

Diário MS

DIVULGAÇÃO PM

Na madrugada desta terça-feira (23) a Polícia Militar apreendeu 10 aparelhos celulares, chips e carregadores na PED (Penitenciária Estadual de Dourados).

A apreensão ocorreu por volta das 3h durante fiscalização de rotina realizada por policiais da escolta.

Os aparelhos estavam embalados juntamente com os acessórios dentro do pátio do presídio, próximo as celas.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Os responsáveis ainda não foram identificados.