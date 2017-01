CCR registra redução de 75% de óbito sna BR-163/MS

Divulgação

A CCR MSVia divulgou ontem um balanço de sua operação realizada durante entre os dias 22 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017. De acordo com o levantamento, durante o período, houve uma redução de 75% no número de mortes na BR-163/MS, em comparação ao mesmo período no último ano.

Conforme o gestor de Atendimento da Concessionária, Fausto Camilotti, tal redução é reflexo das ações de conscientização realizadas pela empresa, constantemente ao longo da BR-163/MS, em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

“Nossas campanhas de conscientização abordam temas que não podem ser deixados em segundo plano pelos motoristas que pretendem seguir pela rodovia. Na correria do dia-a-dia, algo pode passar despercebido e é justamente nessa hora que acidentes acontecem”, diz o engenheiro.

Segundo Camilotti, ao longo de todo ano a CCR MSVia distribuiu folhetos de conscientização sobre o uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade, a importância do uso do capacete por parte dos motociclistas, entre outros. Ainda, mensagens de segurança foram exibidas nos Painéis Eletrônicos de Mensagens (PMVs) e nas faixas afixadas em pontos estratégicos em toda extensão da BR-163/MS.

O balanço revelou também que, ao longo dos 11 dias de operação, o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU registrou 4.032 ocorrências, sendo 1.750 de socorro mecânico. Destas, 1.027 referem-se aos casos de pane mecânica.

“O usuário sabe que o SAU está presente na BR-163/MS para ajudá-lo em qualquer situação em que necessite de auxílio”, lembra o gestor. “Tudo isso, aliado às obras de duplicação que avançam a cada vez mais, trazem resultados satisfatórios, mostrando que estamos cada dia mais transformando a BR-163/MS em rodovia da vida”, afirma o engenheiro.