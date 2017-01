“Casamento do Bem” arrecada brinquedos para crianças de Nova Andradina

Severino Santos/Divulgação

A cada união matrimonial as inovações nas cerimônias de casamento surpreendem familiares e convidados. No último dia 10 de dezembro, em Nova Andradina (MS), não foi diferente, mas um detalhe fez com que o enlace de Gustavo Marques e Pamella Martins se tornasse ainda mais especial.

“Propus aos noivos para que cada convidado levasse um brinquedo usado ou novo para, posteriormente, distribuir em um bairro da cidade, com o intuito de doar à crianças carentes”, destacou o fotógrafo Severino Santos, que idealizou a ação social e sugeriu ao casal.

A ideia foi prontamente aceita. Nascia assim o “Casamento do Bem”. “Quando o Severino nos deu a ideia, nós adoramos. Não por ser brinquedos para crianças, mas por ser uma ação social em benefício ao próximo, pois nestes cinco anos e três meses de caminhada, nós sempre tivemos a graça de poder ajudar, visitar e evangelizar juntos. Ficamos felizes em aproveitar este momento especial para nós e junto com amigos e familiares fazer este gesto de caridade”, afirmou Gustavo Marques.

Sobre a reação dos convidados, o agora esposo de Pamella Martins afirmou: “muitos ficaram bem surpresos e ao mesmo tempo felizes com o gesto, aproveitando o tempo do Natal. Com isso, esperamos acima de tudo levar o menino Jesus para a vida de cada família”.

Sob a condução do padre Éverton Santos, a celebração foi realizada na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Mais de 50 brinquedos foram arrecadados e distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social, moradoras da Vila Santo Antônio, em Nova Andradina.

“Além de ser um casal muito amigo, o Gustavo e a Pamella carregam esse sentimento de solidariedade para com o próximo. É um dos ensinamentos de Jesus. Com certeza é um belo exemplo a ser seguido, especialmente nessa época natalina, em que somos convidados a refletir sobre muitas de nossas atitudes”, comentou Severino Santos.